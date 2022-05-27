مندوبا الهند والمكسيك بمجلس الأمن: معسكرات تدريب داعش الموجودة جنوب ليبيا تستدعي تحركاً من المجتمع الدولي

حذر مندوب الهند في مجلس الأمن من قدرة تنظيم داعش على شن هجمات في ليبيا.

مندوب الهند، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، أكد أن قدرة تنظيم داعش على شن هجمات في ليبيا أمر مقلق ويجب مكافحته، مشيراً إلى أن معسكرات تدريب داعش الموجودة جنوب ليبيا تستدعي تحركاً من المجتمع الدولي.

من جانبها أكدت مندوبة المكسيك في مجلس الأمن أن “صنع القرار في مجلس النواب الليبي، شهد بعض الأحداث”.

مندوبة المكسيك في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، انتقدت ترهيب النشطاء وتضييق الحيز المتاح للمجتمع المدني.