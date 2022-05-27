مندوب فرنسا بمجلس الأمن: لا بد من انتخابات رئاسية وبرلمانية ليبية في أقرب فرصة

دعا ممثل فرنسا لدى مجلس الأمن كافة الأطراف إلى ضبط النفس وعدم التحريض على الكراهية والعنف في ليبيا، داعيا اللجنة العسكرية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى تأييد بلاده مساعي الأمم المتحدة بين كافة الأطراف الليبية، لا سيما بين غرفتي البرلمان لوضع خارطة طريق للانتخابات.

وأشار ممثل فرنسا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء أمس الخميس، إلى أن «الوضع الراهن ليس خيارا بالنسيبة لليبيا، ولا بد من تسوية الأزمات المرتبطة بالسلطة التنفيذية».

وتابع: «لا بد من حكومة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة»، لافتًا إلى أن تأجيل الانتخابات أدخل البلاد في فترة عدم يقين أمني وسياسي تخالف جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أهمية اعتماد نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، داعيًا الدول الأعضاء بمجلس الأمن الى «احترام حظر الأسلحة وإيريني تقوم بجهد موفق في تنفيذ هذا الحظر وندعم تجديد ولايتها».

وأردف: «فرنسا تتابع إغلاقات النفط في ليبيا باهتمام وتدعو لاعتماد آلية شفافة وعادلة لتوزيع الإيرادات، وندعو الليبيين إلى القبول بهذه الآلية لرفع القيود المفروضة على الآبار».

وقال إن بلاده تدعم جهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لتوحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على ضرورة تمديد ولاية البعثة، وتعيين ممثل خاص، مختتما: «نؤيد إعادة إطلاق العملية الانتخابية لتثبيت الاستقرار في ليبيا».