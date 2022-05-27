معيتيق: بحثتُ مع السفير الإيطالي دور بلاده في دعم قطاع الطاقة بليبيا

التقى أحمد معيتيق المرشح الرئاسي، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو، حسبما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال معيتيق، عبر حسابه:” التقيت مساء الخميس سفير إيطاليا “جوزيبّي بُوتشينو “, و تمحور اللقاء حول الرفع من مستوي كفاءة المؤسسات الاقتصادية والتجارة البينية”.

وأضاف معيتيق:” كما تناول اللقاء الدور الإيطالي في دعم قطاع الطاقة” .

وكان معيتيق، إنه التقى، في وقت سابق، سفير جمهورية تركيا لدى طرابلس “كنعان يلماز”.

أضاف أحمد معيتيق، في تدوينته، إن اللقاء تناول أوجه التعاون الاقتصادي والاستثمار و دعم القطاع الخاص في ليبيا، على حد تعبيره.