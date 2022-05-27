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معيتيق: بحثتُ مع السفير الإيطالي دور بلاده في دعم قطاع الطاقة بليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى أحمد معيتيق المرشح الرئاسي، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو، حسبما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال معيتيق، عبر حسابه:” التقيت مساء الخميس سفير إيطاليا “جوزيبّي بُوتشينو “, و تمحور اللقاء حول الرفع من مستوي كفاءة المؤسسات الاقتصادية والتجارة البينية”.

وأضاف معيتيق:” كما تناول اللقاء الدور الإيطالي في دعم قطاع الطاقة” .

وكان معيتيق، إنه التقى، في وقت سابق، سفير جمهورية تركيا لدى طرابلس “كنعان يلماز”.

أضاف أحمد معيتيق، في تدوينته، إن اللقاء تناول أوجه التعاون الاقتصادي والاستثمار و دعم القطاع الخاص في ليبيا، على حد تعبيره.

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السفير الإيطالي رفع مستوى كفاءة المؤسسات الاقتصادية معيتيق

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صحيفة الساعة 24

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