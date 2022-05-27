جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

يواصل ملف الأزمة الليبية تحليقه عبر عديد الأجواء ليحط بين حين وآخر في بلد ما، عبر اجتماعات معلنة في الغالب، وسرية أحياناً؛ من مصر إلى إسبانيا إلى المغرب، وسويسرا وفرنسا، مع اقتراب أجل خارطة الطريق التي وضعها الحوار السياسي الليبي في تونس قبل عام ونصف العام برعاية الأمم المتحدة، وهي الخريطة التي أنتجت فيما بعد «حكومة الوحدة الوطنية» في جنيف.

واكتسى محور اجتماعات القاهرة وإسبانيا طابعاً سياسياً وعسكرياً، غير ما اتسمت به اجتماعات «مونترو» السويسرية و«بوزنيقة» المغربية، وباريس كذلك، التي حجب ضباب التعتيم كثيراً من تفاصيلها، لا سيما أنها أتت بعد أيام من اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة طرابلس عقب محاولة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، دخولها.

وتحدثت تسريبات إعلامية عن أن اجتماعاً عقد بشكل غير رسمي في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط ليوم واحد فقط، وبتنظيم من مركز الحوار الإنساني (HD)، استكمالاً لاجتماعات مونترو بسويسرا، وضم ممثلين عن قوى عسكرية وسياسية مؤيدة (شرقاً وغرباً)؛ بهدف التوصل إلى تفاهمات لوقف التصعيد العسكري، فيما نفت مصادر عسكرية لاحقاً مشاركة القيادة العامة أو أعضاء اللجنة العسكرية (5+5)؛ بسبب رفض خصومهم المفاوضين من قادة المجموعات المسلحة وجود باشاغا في المشهد.

حل الميليشيات ونزع سلاحها

وفي السياق، احتضنت مدينة طليطلة الإسبانية، على مدى يومين، اجتماعات ضمت اللجنة العسكرية (5+5)، والمستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وممثلاً عن المجلس الرئاسي وآخرين؛ بهدف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وبحث سبل حل الميليشيات ونزع سلاحها ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة.

وأكد عبدالله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، دعم جمع السلاح ودمج عناصر الميليشيات، في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار باعتباره أهم برامج بناء السلام في دول ما بعد الحرب، فيما كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة خالد المحجوب، بحسب بيان له، أن النقاشات دارت حول الدعوة إلى ضرورة حل التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، التي تعرقل عمل الحكومات بسبب امتلاكها القوة، وفق البيان، متهماً حكومة الدبيبة بتحولها إلى طرف في الصراع مستخدمة المال العام لصالح أغراض شخصية.

وانضم تحرك فرنسي آخر غامض ومثير للجدل جرى تداوله إعلامياً، بينما لم تعلق باريس نفياً أو تأكيداً على ما أورده موقع «موند أفريك» الفرنسي، الذي كشف اجتماع 11 شخصية من جنوب ليبيا في باريس لإطلاق مبادرة عبر مؤتمر خاص، موضوعه الرئيسي اقتراح نظام سياسي اتحادي قوامه أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، مشيراً إلى شخصيات سياسية جنوبية حضرت اللقاء، بينهم رئيس حكومة سابق، وسفير أسبق لدى فرنسا، لكن الأخيرين نفوا بشدة ما أورده الموقع الفرنسي.

وجاءت الاجتماعات الموزعة بين عدة عواصم بعد أيام من اختتام الجولة الثانية من مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة التي أُعلن أنها توافقت بشأن 140 مادة من مسوَّدة مشروع الدستور، فيما أُجلت المناقشة حول المواد الخلافية إلى 11 يونيو المقبل، وتوقع عضو اللجنة، عبد القادر حويلي، إجراء العملية الانتخابية خلال مارس 2023، لعراقيل تنظيمية وسياسية تحول دون إجرائها نهاية العام الجاري.

تراجع عن موعد يونيو

ويدرك الليبيون أن الاستحقاق الانتخابي لن ينجز حكومة موحدة وهدنة دائمة، لكن رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» ما زال يتشبث بشرط عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وقد تراجع يوم الأربعاء، خلال فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات في العاصمة طرابلس، عن موعد يونيو المقبل الذي حدده في وقت سابق لإجراء الانتخابات، قائلاً: «الحل أن نبدأ الانتخابات البرلمانية أولاً نهاية العام الجاري، وأن نعلنها ونبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل، متهماً كلاً من مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة لإبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية.

كما اتهم دولاً لم يسمها بوقوفها سداً أمام الشعب الليبي لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، ما قد يحمله معه خلال زيارة متوقعة إلى نيويورك ولقاء الأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بخطته لإجراء الانتخابات.

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وعلى الخط نفسه، دخل السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، لحث الدبيبة على عدم سن قرارات أحادية، خصوصاً ما يتعلق بإنشاء جهة موازية للمفوضية العليا للانتخابات، داعياً إلى حماية عائدات النفط وتوخي الشفافية في إنفاقها لصالح الشعب الليبي.

بدوره سارع المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي لإصدار عدة قرارات تذكِّر الدبيبة بحدود صلاحياته على خلفية عزل رئيس جهاز المخابرات حسين العائب، نائب رئيس الجهاز للشؤون الأمنية مصطفى قدور، بعد أن أُخذ على الأخير المشاركة في استقبال باشاغا خلال محاولته دخول العاصمة طرابلس قبل أيام، واجتمع المنفي، الأربعاء، مع قدور مؤكداً له أن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي. وفي قرار آخر طالب الأخير سفراء ليبيا بالتواصل معه بشكل مباشر في كافة المسائل المتعلقة بالسيادة الليبية.

مخاوف من انفجار الوضع الأمني في طرابلس

وتعكس سرعة وكثافة التحركات الأخيرة المخاوف من انفجار الوضع الأمني في العاصمة طرابلس. ووسط كل هذا، كرر باشاغا وعوده المتعلقة بتسلم السلطة سلمياً في طرابلس، مكتفياً بوجوده وعدد من وزرائه في مدينة سرت، ما يجعل حكومته في عداد «سلطة تنفيذية موازية» مثلما كان الحال بوجود حكومة عبدالله الثني مع حكومة فائز السراج، الأمر الذي يتحفظ عليه الكثير من أنصاره في شرق ليبيا خصوصاً في مجلس النواب، الذي نفى عبر المستشار الإعلامي لرئيسه، نية تشكيل حكومة مصغرة بديلة عن حكومتي الدبيبة وباشاغا، مجدداً دعم ومساندة حكومة الأخير كـ«حكومة شرعية»، ما اُعتبر رداً على تصريح منسوب إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، يشير إلى مقترح تشكيل حكومة ثالثة، تكون مصغرة وتتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة.

وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة أمام الوضع المرتبك الذي تعكسه الحالة الليبية، دون الوصول إلى اختراق إيجابي مهم في ملف الأزمة قبيل حلول 21 يونيو تاريخ انتهاء صلاحية خارطة الطريق، وساعة الصفر لبدء فصل جديد من الأزمة.