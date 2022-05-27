الأرصاد: تراجع في الحرارة على الشمال الغربي وارتفاعها على بقية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة تراجعًا الجمعة على غالبية مناطق الشمال الغربي بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 33 و40 درجة على سرت والدواخل.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و41 درجة مئوية وتنخفض الأحد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة وتكون على غدامس والحمادة شمالية غربية ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 37 و43 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 37 و41 درجة مئوية.

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