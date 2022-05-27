عون: الإنتاج المستقبلي للغاز لن يكون قادرًا على سد احتياجات ليبيا

ليبيا – صرح وزير النفط بحكومة تصريف الأعمال محمد عون بأن ليبيا يمكنها تعويض جزء بسيط من إمدادات النفط الروسية الموجهة إلى أوروبا حتى في حالة تطوير جميع حقولها.

عون وفي تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية قال: “إذا تم تطويرالاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا، الأمر الذي سيستغرق ثلاث إلى سبع سنوات، سنتمكن من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية؛ لذلك لا أعتقد أن ليبيا قادرة على تعويض الكميات الكبيرة من الطاقة التي تنتجها روسيا”.

وأضاف الوزير أن حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، موضحًا أن الإنتاج المستقبلي لن يكون قادرًا على سد الاحتياجات الداخلية.

وتابع عون: “محطات توليد الكهرباء في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) في الوقت الحالي، وهذه الكمية ستتضاعف في المستقبل”.

وبخصوص إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، أوضح عون أنه شكل لجنة للتواصل مع الفعاليات في مناطق الجنوب والشرق والغرب، لافتًا إلى أن الإغلاقات تمت خارج نطاق الحكماء والفاعلين في هذه المناطق، لذلك ما زالت اللجنة تعمل وفي تواصل مع الأطراف المعنية.

وواصل: “نأمل استئناف إنتاج النفط نظرًا لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطيات الدخل باعتبار اللجوء إلى الاحتياطي إذا لم يتم تعويضه باستمرار”.

عون أشار إلى أن ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل يوميًا، وفي حال عاد الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية سيبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا.

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