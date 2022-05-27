افتتاح فرع للمصرف الإسلامي الليبي بغريان

افتتح، الخميس، فرع المصرف الإسلامي الليبي غريان، في خطوة اعتبر القائمون عليها أنها تأتي لتحسين الخدمات المصرفية لأهالي المدينة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف عبد الله البشري، في كلمة له بهذه المناسبة، أن المصرف الإسلامي الليبي الذي بدأ مزاولة نشاطه وتقديم خدماته للمواطنين في عام 2017؛ يعتبر من أنجح المصارف الخاصة العاملة بليبيا.

وأكد البشري أن المصرف سيَسعى إلى تذليل كافة الصعوبات أمام عملائه على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، كما أنه سيعمل على نيل ثقة المواطن الليبي داخل البلاد.

وحضر حفل الافتتاح وكيل بلدية غريان والمدير العام للمصرف الإسلامي الليبي، ورئيس مجلس إدارة المصرف وموظفي الفرع، إلى جانب عدد من أعيان ومشايخ وأهالي غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية