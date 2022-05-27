المنفي في مالابو للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين | أخبار ليبيا 24

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وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء أمس الخميس إلى مالابو، عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية، للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وكان في استقبال المنفي، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية، “فرانسيسكو باسكوال أوباما”.

في حين تعقد القمتين يومي الجمعة والسبت الموافق 27 و 28 من شهر مايو الجاري 2022 م، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في القارة الإفريقية.

وفي سياق أخر كان قد أشاد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي بمجهودات قوة مكافحة الإرهاب بتعاونها مع الجهات الأمنية.

وأثنى المنفي خلال لقائه آمر قوة مكافحة الإرهاب لواء محمد الزين. بالقوة في تأمين حياة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

وفي حين قدم آمر قوة مكافحة الإرهاب، إحاطةً كاملة عن عمل القوة خلال الفترة الماضية، في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة.

في حين ومن جانب آخر. بحث رئيس المجلس الرئاسي مع نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية العقيد مصطفى قدور. قرار إعفاءه من منصبه.

وأكد المنفي. خلال اللقاء بمقر ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس بأن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي.

في حين نوه رئيس المجلس الرئاسي. أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً، للوائح والقوانين المعمول بها.

وفي سياق ليس ببعيد قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنّ المفوضية جاهزة لتنفيذ أي عملية انتخابية. تتفق عليها الأطراف السياسية.