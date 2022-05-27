بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 27 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 27 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تراجع في درجات الحرارة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(25-32)مْ على المناطق الساحلية , و مابين (33-40)مْ على سرت والدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ, وتنخفض يوم الأحد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلي خفيفة السرعة وتكون على غدامس والحمادة شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:06)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).