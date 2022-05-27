نجوى وهيبة: مصروفات المجلس الرئاسي في 4 أشهر 19 مليون دينار فقط

علقت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة على بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن بمصروفات الرئاسي، خلال الربع الأول من السنة والبالغة نحو 151 مليون دينار.

وقالت وهيبة في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، إن الأرقام المتعلقة بالمجلس الرئاسي في بيان المصرف المركزي بالنسبة لنا محل استغراب بالنسبة للأرقام التي تم الكشف عنها

وأضافت: “بالنسبة للمجلس الرئاسي المؤسسة التي يحدد قيمة مصروفاتها هي مؤسسة ديوان الرئاسة وبالنسبة لهذه المؤسسة النقاط المسجلة لدينا والمعروفة والموثقة هي نفقات من الباب الأول المرتبات البالغة نحو 3 ملايين، والباب الثاني نحو 16 مليونا”.

وطالبت المصرف المركزي بتوضيح الرقم المعلن، وتابعت: عبرنا عن ذلك في الاجتماع الذي حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومجموعة من الشخصيات”.

وواصلت: “نتمنى كشف تفاصيل هذا الرقم لكل الليبيين وبصدد مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لكي يوضح لنا مصروفات هذا المبلغ الذي تم الإفصاح عنه لتكون هناك شفافية بين الليبيين”.