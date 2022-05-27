«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز في بيان اليوم، إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على باقي المناطق في البلاد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية, وما بين 33 و40 درجة مئوية على سرت والدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 35 و41 درجة مئوية, وتنخفض يوم الأحد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلي خفيفة السرعة، وتكون على غدامس والحمادة شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.