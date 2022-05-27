مباحثات ليبية تونسية لتنظيم وضبط حركة عبور السلع بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة أوجه التعاون ومتابعة ومراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية، إلى جانب استعراض آلية تنظيم وضبط حركة السلع بين البلدين.

وتطرق الحويج، خلال اللقاء الذي عقد الخميس، للعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين وسبل تذليلها، مؤكدًا إبرام مذكرات تفاهم عدة خلال شهر مايو الماضي، بين غرف التجارة بالبلدين تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بليبيا وبحضور سفير دولة تونس لدى ليبيا وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية.

وكان الحويج قد ناقش خلال ملتقى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتونس وكوريا على هامش الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار توسيع آفاق التعاون التجاري بين هذه الدول، لافتًا إلى أن طرابلس تنظر لتونس كشريك استراتيجي.

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