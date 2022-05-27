بحضور المنفي.. انطلاق أعمال القمة الاستثانية الـ 15 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

انطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بحضور النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي، مساء أمس الخميس العاصمة مالابو، وكان في استقباله رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية، “فرانسيسكو باسكوال أوباما”.

وتعقد غداً السبت الموافق 28 مايو 2022 م، القمة الاستثانية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.