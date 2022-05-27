الدبيبة وعون يتابعان مستوى إنتاج النفط وفق الإغلاقات | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

إجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر أمس الخميس مع وزير النفط والغاز محمد عون.

وخصص الاجتماع للإطلاع على مشاركة وزير النفط لعدد من الملتقيات الأفريقية والدولية .

ونوقش متابعة مستوى الإنتاج وفق الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول وماتوصلت اليه الوزارة بخصوص حلحلة ذلك .

كما ناقش الاجتماع آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وفي سياق ليس ببعيد ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا رتشارد نورلاند مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة، تطوير الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون.

وبحسب تغريدة السفارة على تويتر يأتي ذلك خلال مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات. الرقابية القائمة في ابتكار طرق للرقابة والتسوية والتقييم لإدارة الدولة لعائدات. النفط والغاز.

‏في حين قدّم مصرف ‎ليبيا المركزي عرضا لجهوده التي كان قد بدأها في الإفصاح عن مزيد المعلومات. المالية التفصيلية للجمهور الليبي لأول مرة في تاريخه.

كما ناقشت المجموعة مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة في ابتكار. طرق للرقابة والتسوية والتقييم لإدارة الدولة لعائدات النفط والغاز التي ستنمو. بشكل كبير بمجرد السماح باستئناف إنتاج النفط بشكل كامل.

في حين أشارت السفارة أنه من المرجح أن تجري مناقشات متابعة في شهر يونيو لإضفاء الطابع الرسمي. على التقدم المحرز في هذه المبادرة الهامة. ‎

وفي سياق أخر أكد مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة إرجاع مبلغ 56 مليون يورو لصالح وزارة الداخلية من شركة تأمين “لويدز أوف لندن” تعويضا عن 6 مروحيات كانت قد دمرت سنة 2014 نتيجة الاشتباكات التي حدثت في طرابلس آنذاك.