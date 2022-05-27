سميرة الفرجاني: يجب الحجر على “المنفي” أو سجنه

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا سميرة الفرجاني، إلى سجن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقالت الفرجاني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “المال السايب يطمع المخانب”، ونشرت صورة توضح صرف المجلس الرئاسي حوالي 151 مليون دينار خلال 4 أشهر.

وأضافت: “هذا وجب الحجر عليه أو سجنه بتهمة النهب والفساد.. أربع شهور صرف كهذا مبلغ” وفق قولها.

وتابعت الفرجاني: “هذا أحد بلاوي الأمم المتحدة ومصر، الله يخلصنا من اتفاق الصخيرات وممن وقعوه وفرضوه ودعموه وبلانا به” حسب تعبيرها.

يشار إلى أن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أبدت استغرابها من الأرقام المتعلقة بالمجلس الرئاسي في بيان المصرف المركزي، وطالبته بتوضيحها، مبينةً أن مصروفات المجلس الرئاسي في 4 أشهر بلغت 19 مليون دينار فقط.