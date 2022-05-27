الارصاد: تراجــع درجات الحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 27/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تراجع في درجات الحرارة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق.

واشارت في تقرير لها ان درجات الحرارة تتراجع على مناطق الشمال الغربي خاصة مناطق اقصى الساحل الغربي بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق حيث درجات الحرارة القصوى تكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي فتتراوح مابين (25–30)مْ، وتكون مرتفعة على معظم المناطق الشرقية والجنوبية مابين (37 – 44)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تنخفض على مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد بينما ترتفع على المناطق الغربية بداية من يوم الاثنين. والله اعــــــلم.