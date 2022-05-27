تراجع درجات الحرارة على الشمال الغربي وارتفاعها على باقي المناطق | أخبار ليبيا 24

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع في درجات الحرارة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق.

في حين رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(25-32)مْ على المناطق الساحلية , و مابين (33-40)مْ على سرت والدواخل.

في حين الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ, وتنخفض يوم الأحد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلي خفيفة السرعة وتكون على غدامس والحمادة شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:06)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00)

وخلال اليومين القادمين توقع المركز تراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي خاصة مناطق اقصى الساحل الغربي.

بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق حيث درجات الحرارة القصوى تكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي

في حين تتراوح مابين (25–30)مْ، وتكون مرتفعة على معظم المناطق الشرقية والجنوبية مابين (37 – 44)مْ.

في حين من المتوقع أن تنخفض على مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد بينما ترتفع على المناطق الغربية بداية من يوم الاثنين.