هدية ساخراً: هل تخافون أن تكون وعود الدبيبة أخلاقية وليست قانونية؟

سخر أحمد هدية، الإعلامي في عملية بركان الغضب ومستشار وزارة الصحة بحكومة الوفاق سابقاً، من الوعود التي قطعها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة على نفسه، بشأن إجراء الانتخابات وعدم الانجرار إلى الحروب، في ظل تحركات الأرتال العسكرية في العاصمة طرابلس.

وقال هدية، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ‏الخوف والترقب اللي عند الناس لا أجد له مبرراً”.

وأضاف:” لأن ببساطة الأخ عبدالحميد وعدكم بأنه ماعادش فيه حروب وماعادش فيه طرح أحمال والانتخابات في شهر يونيو، لذلك ليش خايفين ؟ الا لو كنتوا خايفين تكون وعود أخلاقية موش ملزمة قانونا؟”.