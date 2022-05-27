ليبيا تبحث إنشاء منطقة حرة مشتركة مع تونس

التقي وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، لبحث أوجه التعاون ومتابعة ومراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية.

واستعرض اللقاء الية تنظيم و ضبط حركة السلع بين البلدين كما تطرق الحويج للعراقيل التي تواجه رجال الاعمال الليبيين وسُبل تذليلها، موكداً أنه تم ابرام عدة مذكرات تفاهم خلال شهر مايو 2022م بين غرف التجارة بالبلدين تحث رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بليبيا وبحضور سفير دولة تونس لدى ليبيا وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية.