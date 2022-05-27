الحويج يبحث سُبل توسيع آفاق التعاون التجاري بين ليبيا وتونس وكوريا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الخميس، سُبل توسيع آفاق التعاون التجاري بين ليبيا وتونس وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال ملتقى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتونس وكوريا، والذي عقد على هامش الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا بتونس.

وقال الحويج، في كلمته خلال الملتقى، الذي حضره نائب الحكومة رمضان أبوجناح، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، إن تواجد الوفد الليبي بهذا المستوى دليل على اهتمام ليبيا بالتعاون مع الجانب التونسي، «ننظر لتونس كشريك استراتيجي ونعتبر الاقتصادين الليبي والتونسي اقتصادا واحدا»، بحسب بيان للوزارة الخميس.

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وأشار الوزير إلي الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي من ركود وارتفاع في الأسعار، مؤكدا أن ليبيا وتونس يعتبران بوابة إفريقيا، ما يتطلب العمل معاً لتنشيط تجارة العبور نحو القارة السمراء.

ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع كوريا

وأكد أن «دولة ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع كوريا لتطوير البنية التحتية والإعمار والتكنولوجيا وقطاع الاتصالات وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات»، مطالباً الشركات ورجال الأعمال من كوريا بالعودة لاستكمال واستئناف عملهم بليبيا في أقرب وقت، مشدداً على حرص وزارة الاقتصاد والتجارة، لتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات الكورية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

وضم الوفد الليبي خلال فعاليات الملتقى، وزير العمل والتأهيل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الليبية للتنمية، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة شركة دار الوفاء التابعة للشركة الدولية الليبية للتنمية والاستثمار.