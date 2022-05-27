قشوط: تبون وصل للحكم في الجزائر بالنظام الرئاسي وينصحنا بالانتخابات البرلمانية

استنكر المحلل السياسي محمد قشوط تدخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الشؤون الليبية وادعائه أن الانتخابات التشريعية هي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا.

وقال قشوط في تغريدة عبر “تويتر”: “الرئيس الجزائري تبون في مؤتمر صحفي اليوم من روما يقول بأن الحل في ليبيا يكمن في إجراء الانتخابات التشريعية فقط وأن الجزائر لا تريد سوى مصلحة الليبيين”.

وأضاف: “تبون الذي وصل للحكم في الجزائر عبر النظام الرئاسي الذي يراه بأنه الحل يحشر أنفه في شؤوننا وينصحنا بالانتخابات التشريعية منسجما مع رغبة تيار الصادق الغرياني والدبيبة لأن هذا النظام أثبت فشله عبر تجارب ليبيا لذلك يريدونها أن تبقى ضعيفة وأن لا يقودها رئيس يستطيع استعادة سيادتها وكرامتها بل والأهم أن الانتخابات الرئاسية لن يتمكن تنظيم الإخوان من الدفع بشخصية تمثله لإدراكه بأن فرص فوزه تكاد مستحيلة”.