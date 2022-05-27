«الداخلية» تطلق حملة توعوية للسلامة المرورية بمدارس التعليم الأساسي والثانوي

أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، الحملة التوعوية للسلامة المرورية والتي تستهدف الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين بمدارس التعليم الأساسي والثانوي.

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن الحملة جاءت بتعليمات من وزير الداخلية، وبإشراف مدير إدارة المرور والترخيص، وبالتعاون مع إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم، وبالشراكة مع الجمعية الليبية لسلامة المرورية.

وبحسب البيان، ألقيت محاضرتان بمدرسة مقاصد المعرفة بمراقبة تعليم تاجوراء، المحاضرة الأولي لمسؤول ملف السلامة المرورية للإدارة، العميد عبدالحكيم أبوصلاح، تناولت أهمية التوعية المرورية لتلاميذ المدارس، ومدلول إشارات المرور، وكيفية حماية التلاميذ من حوادث المرور وبعض من مواد قانون المرور.

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يما تناولت المحاضرة الثانية والتي ألقاها رئيس اللجنة العلمية للجمعية الليبية للسلامة المرورية، أحمد بن سعيد، دور الأسرة والمدرسة لحماية الطفل وأهم سبل حماية التلاميذ والأطفال من حوادث المرور.

حضر المحاضرتان أخصائيون نفسيون واجتماعيون، ومدراء المدارس وعميد تاجوراء، ومراقب التعليم بالبلدية وأساتذة مختصون بإدارة التعليم الخاص.

حملة توعوية للسلامة المرورية بمدارس التعليم الأساسي والثانوي, 26 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

حملة توعوية للسلامة المرورية بمدارس التعليم الأساسي والثانوي, 26 مايو 2022. (وزارة الداخلية)