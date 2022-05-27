تراجع في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي

العنوان-طرابلس

تشهد أغلب مناطق الشمال الغربي، اليوم الجمعة، تراجعا في درجات الحرارة، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على باقي المناطق في البلاد.

وتكون السماء في رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية, وما بين 33 و40 درجة مئوية على سرت والدواخل.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35 و41 درجة مئوية, وتنخفض يوم الأحد.

بينما في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلي خفيفة السرعة، وتكون على غدامس والحمادة شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.