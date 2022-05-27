غرينفيلد: ليبيا تمر بمنعطف حرج.. وعلى قادتها التحرك بجرأة

قالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن ليبيا تمر بمنعطف حرج، وإنه على قادة البلاد التحرك بجرأة نحو ترسيخ مبادئ دولة موحدة بحكومة تسعى لتلبية احتياجات شعبها وتحمي حقوق الإنسان بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، أو اختيار الانزلاق إلى الانقسام وعدم الاستقرار واحتمال نشوب المزيد من الصراعات.

واعتبرت غرينفيلد أن الاشتباكات التي شهدتها شوارع العاصمة طرابلس والتقارير التي تفيد باستمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب على ليبيا تشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحث جميع التشكيلات المسلحة على وقف القتال والحفاظ على وقف إطلاق النار الموقع في 2020 وأهداف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، معبرة عن قلقها مما وصفته بمغازلة القادة الليبيين للمتطرفين العنيفين واستخدام القوانين المقيدة لنشطاء المجتمع المدني وإسكات المنتقدين وتعزيز السلطة.

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أنها تقدر عمل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز وممثلي مجلس النواب والدولة الذين اجتمعوا في القاهرة، مشددة على أن الذين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في ليبيا قد يواجهون عقوبات، مرحبة بالتقدم المحرز نحو الاتفاق السياسي على أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك بخطة الاجتماع مرة أخرى في شهر يونيو، لافتة إلى أهمية الإسراع بإجراء الانتخابات دون تأخير.

ورأت غرينفيلد أن الفرصة لا تزال مهيأة من أجل إحياء روح الوحدة السياسية التي أفرزت اتفاق وقف إطلاق النار ووضع خارطة طريق انتخابية، محذرة من تقلصها مع مرور الوقت.

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