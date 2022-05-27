وزير الرياضة بحكومة الدبيبة يبحث مع نظرائه العرب “ملفات شبابية”

بحث عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الوحدةالوطنية المؤقتة، مع وزراء تونس والبحرين والعراق عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

كما تناول اللقاء، أطر التعاون الثنائي بين ليبيا و الدول العربية ، وكيفية الاستفادة من خبراتها في مجال الإدارة الرياضية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة بحكومة الوحدة، اليوم الجمعة.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة الجويفي، عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدان العربية الشقيقة، مشيراً الى أهمية توسيع دائرة التعاون العربي المشترك.