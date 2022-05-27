المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

شارك رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي، صباح اليوم الجمعة، في انطلاق أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المنعقدة في غينيا الاستوائية، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا.

وستعقد غداً السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشر، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

– المنفي يصل مالابو للمشاركة في قمتين استثنائيتين للقادة الأفارقة

والخميس، وصل المنفي، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وكان في استقبال المنفي، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

المنفي في افتتاح القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي. 27 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)