مجلس الأمن القومي التركي يؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار بليبيا

أكد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق في ليبيا ووحدة أراضيها وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى نزاعات جديدة في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، الخميس، عقب اجتماعه برئاسة رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

وشدد المجلس على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا، على أساس التوافق الوطني بما يتماشى مع تطلعات الليبيين جميعًا، وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

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