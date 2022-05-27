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مجلس الأمن القومي التركي يؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار بليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق في ليبيا ووحدة أراضيها وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى نزاعات جديدة في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، الخميس، عقب اجتماعه برئاسة رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

وشدد المجلس على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا، على أساس التوافق الوطني بما يتماشى مع تطلعات الليبيين جميعًا، وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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