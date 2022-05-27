المنفي يشار ك في افتتاح قمة مؤتمر الاتحاد الإفريقي الاستثنائية | أخبار ليبيا 24

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شارك رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في انطلاق أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المنعقدة في غينيا الاستوائية، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، ستعقد غداً السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشر، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.. حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

وكان قد وصل المنفي الخميس إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.. للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وكان في استقبال المنفي، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما.