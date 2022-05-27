رئيس الحكومة لديكارلو: أدليتي بتصريح مضلل وغير صحيح خلال جلسة مجلس الأمن ويجب على الأمم المتحدة تصحيح هذا الخطأ

قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا، أن “وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أدلت بتصريح مضلل وغير صحيح خلال جلسة مجلس الأمن”.

رئيس الحكومة، وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، أضاف: “في وقت سابق اليوم، أدلت روزماري ديكارلو أدلت بتصريح مضلل وغير صحيح خلال جلسة مجلس الأمن، حيث قالت أنني دخلت طرابلس رفقة مجموعة مسلحة وهو كلام عارٍ عن الصحة”.

وتابع: “يجب على الأمم المتحدة تصحيح هذا الخطأ، حفاظاً على دورها المتمثل في تعزيز السلام والالتزام بالحياد التام”.

واستكمل: “أؤكد على التزامي باتباع مسار السلام والانتخابات في ليبيا، ونبذ كافة أشكال العنف”.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، أنها تابعت احاطة مساعد الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو حول الوضع في ليبيا والتي ذكرت فيها بأن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد دخل الى طرابلس مصحوب بقواته المسلحة بتاريخ 17 مايو 2022، الامر الذي أدى الى اندلاع اشتباكات في المدينة.

وزارة الخارجية، وفي بيان لها، تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن دخول رئيس الحكومة كان بطريق سلمية وعبر مركبة مدنية، وتتحدى أي شخص او كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة، وتتحمل مسؤولية ذلك.

وأشارت إلى أنه “كان من من الواجب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحري الدقة في نقل المعلومات دون زيادة او نقصان، وأن موقفها من الحكومة او حبها وكرهها لها، لا يمنعها من سرد الحقيقة كما هي”.