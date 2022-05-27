البشتي: تطبيق نظام المحافظات “بميزانيات مستقلة” يلغي أي شبهة لـ”المركزية”

اقترح الكاتب والمحلل السياسي عبد العظيم البشتي اعتماد نظام المحافظات في ليبيا.

وقال البشتي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “برأيي لإلغاء أي شبهة للمركزية المزعومة التي يشتكي منها البعض يمكننا تبني وتطبيق نظام محافظات”.

وأشار إلى أن “هذه المحافظات ستكون مستقلة الميزانيات حسب تعداد السكان سواء في ما يتعلق بمرتبات كل موظفي ومستخدمي كل محافظة، وأيضا فيما تحتاجه من تطوير لبنيتها التحتية أو أي من المشاريع التنموية الأخرى”.

ورأى البشتي أن هذا النظام هو الأفضل لإلغاء شبهة المركزية وليس الحديث عن الفيدرالية أو الكونفدرالية.