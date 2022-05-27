ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 May, 2022

قال مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن الطاهر السني إن المجلس فشل في تنفيذ ما يُصدره من قرارات، ولم يستطع محاسبة المعرقلين دولاً كانوا أو أفراد، واكتفى بالتعبير عن القلق والإدانة.

وأوضح السني في كلمة له أمام المجلس الخميس أن عجز وانقسام مجلس الأمن ظهر واضحا في العديد من المناسبات، وأن الليبيين يتساءلون ما إذا كان الخلل في استراتيجية الأمم المتحدة أم في المبعوثين الذين يرسلون إلى ليبيا.

وأضاف السني أن ليبيا أمام تحديات صعبة ومفترق طرق خطير، معتبرا أن ما يحدث هو نتيجة تراكمات وأزمات منذ 2011 إلى هذا اليوم، موضحا أن التدخلات الأجنبية كانت سببا في نشر الفوضى، وأدخلت البلاد في صراع وسط عجز كامل لمجلس الأمن إزاء ما يحدث.

وقال السني في كلمته “شهدنا عودة للتنظيمات الإرهابية خاصة في الجنوب الليبي”، وإن ليبيا أصبحت ضحية في ملف الهجرة غير الشرعية ولا يمكن تحميلها المسؤولية.

وأشار السني إلى تردي القطاع الصحي والخدمي في الجنوب بالإضافة إلى أزمة النازحين والمهاجرين، وأن المواطن سئم من تكرار تلك الأزمات وتفاقمها بسبب الفراغ السياسي الحاصل.

وشدد على أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات هائلة بسبب عدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن أن الأزمة الدولية الراهنة تهدد الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الحل لكل ما سبق في إنهاء التدخل في الشأن الليبي واحترام القيادة الليبية للحل وتمكين الليبيين من الانتخابات.

وقال إن الليبيون يريدون إنهاء الأجسام السياسية واختيار ممثليهم وقياداتهم في السلطة بأنفسهم عبر الانتخابات الحرة والنزيهة بقاعدة دستورية متينة، داعيا لدعم إرادة الليبيين وتصحيح أخطاء الماضي، مثمنا دور الدول التي غيرت مواقفها السابق، باعتبار أن الحوار أو السلام هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.