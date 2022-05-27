بسبب تعاطيه المخدرات.. القبض على شخص يعتدي على والدية بشكل متكرر في بنغازي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء مركز شرطة الكويفية ببنغازي من ألقاء القبض على شخص متهم بالاعتداء المتكرر على والديه، وإثارة المشكلات بالمنزل، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وفي بيان لها، الخميس، قالت مديرية أمن بنغازي. أن أحد المواطنين يدعى “ف.ع.أ” تقدم بشكوى ضد ابنه “ع.ف.ع.أ”، كونه يقوم بالاعتداء عليهم، وإثارة المشاكل بالمنزل الكائن في منطقة الكويفية.

وأوضحت المديرية أن الشاكي أفاد أن ابنه من مُتعاطي المواد المخدرة وحبوب الهلوسة.. لافتا أنه قام برمي قنبلة يدوية وهو بحالة غير طبيعية، مما أدى إصابة المشكو فيه برجليه.

وأضاف البيان أن رئيس مركز شرطة الكويفية المقدم طارق نجم انتقل رفقة أعضاء التحريات إلى منزل الشاكي بمنطقة الكويفية.. وضبط الشخص المطلوب، وعُثر بحوزته على شريط من الحبوب المهلوسة نوع ترامادول.. وقطعة صغيرة الحجم بنية اللون يشتبه بأن تكون مخدر الحشيش، وكان بحالة غير طبيعية، ومصاب في رجليه إثر تفجيره القنبلة اليدوية.

ولفتت المديرية إلى أن المتهم أفاد خلال التحقيقات، بتعاطيه المخدرات وحبوب الهلوسة..وقيامه بتفجير قنبلة يدوية داخل منزلهم؛ كونه كان في حالة غير طبيعية، واعترف بضربه والدته وإثارة المشاكل بالمنزل.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.