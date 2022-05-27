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المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في انطلاق أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا.

فيما ستعقد غداً السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشر، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

وكان المنفي، وصل مساء أمس الخميس إلى مالابو، عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية، للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وكان في استقبال المنفي لدى وصوله، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية، “فرانسيسكو باسكوال أوباما”.

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افتتاح القمة الاستثنائية المنفي مؤتمر الاتحاد الأفريقي

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صحيفة الساعة 24

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