مندوب بريطانيا يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية من ليبيا

قال مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي: لن يتحقق الاستقرار الدائم في ليبيا إلا من خلال عملية سياسية متجددة وشاملة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة ،داعيا في كلمته الخميس أمام مجلس الأمن الدولي إلى حماية التقدم المحرز منذ اتفاق وقف إطلاق النار مطالبا جميع الأطراف الليبية بحماية حيادية ونزاهة المؤسسات العامة ودعم إعادة توحيدها من أجل خدمة كافة الليبيين .

كما دعا كاريوكي إلى عدم تسييس المؤسسة الوطنية للنفط لتكون قادرة على أداء واجباتها دون تدخل ،معربا عن دعمه لعمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان ولتمديد ولايتها.