المنفي يشار ك في افتتاح القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

العنوان- مالابو

شارك رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في انطلاق أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المنعقدة في غينيا الاستوائية، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له، أنه ستعقد غداً السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشر، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

ووصل المنفي الخميس إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.