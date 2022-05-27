بهدف تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار.. الدبيبة يُشكل جهازا للطيران الإلكتروني | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بتشكيل “جهاز الطيران الإلكتروني”، يتولى تنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار.

ونص القرار الذي جاء تحت رقم 452، على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات.. التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي. والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

في حين نص القرار في مادته الرابعة على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، للجهاز. كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.

وأصدر الدبيبة قرار آخر جاء تحت رقم 455 يقضي بتكليف العميد مهندس على مخلوف إبراهيم، مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.