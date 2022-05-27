البيوضي: فكرة الانتخابات بالتقسيط أو بالتصويت الإلكتروني مرفوضة

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة يسعى لإفشال الانتخابات عبر تشويهها.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “يمكن للدبيبة أن يقول ما يريد ويسوق لرؤيته وأن يبحث عن آلية لتنفيذ انتخابات على مقاسه بواسطة تنسيقيته”.

واستدرك البيوضي: “لكنه لا يملك أن يغير من الاتفاق الليبي أو يتجاهل العملية الانتخابية المتوقفة، أما حديثه عن #الدول فيمكنه أن يقول ما يريد”.

وأضاف: “ومن المؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن فكرة الانتخابات بالتقسيط أو بالتصويت الإلكتروني مرفوضة، ولم تلق الدعم المطلوب بل إن دولا تتعامل معها كمزحة ثقيلة”.

وأكد البيوضي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ماضية نحو استكمالها، ولن يستطيع الدبيبة وقفها أو تغيير اتجاهها وفقا لأهوائه ومخياله هو ومن خلفه.

وأبدى المرشح الرئاسي أسفه قائلا: “من الواضح تماما أن الدبيبة يسعى لإفشال الانتخابات بمطالبته بإجرائها بشكل مشوه”.