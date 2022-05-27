غوتيريش يؤكد على ضرورة رسم مسار يُفضي إلى الانتخابات في ليبيا

العنوان-نيويورك

أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش، إن “رسم مسار واضح وتوافقي يفضي للانتخابات في ليبيا” أصبح الآن ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.

وفي تقريره حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن جلسة مجلس الأمن حول ليبيا الخميس، شدد غوتيريش، على جميع الجهات الفاعلة، أن تمتنع عن اتخاذ “إجراءات انفرادية” من شأنها أن تعمق الانقسامات القائمة وتشعل فتيل النزاع، وتهدد التقدم المحرز بشق الأنفس صـوب الاستقرار والوحدة الذي تحقق على مدى العامين الماضيين.

وأوضح غوتيريش أن الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يظل ذا أهمية حاسمة في تعزيز بيئة تفضـي إلى المضي قدما بعملية سياسية يقودها الليبيون.. ويمسكون بزمامها بتيسير من الأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام، مجلس النواب ومجلس الدولة إلى “التحلي بروح التعاون” التي “أبانا عنها” في وقت سابق من العام الحالي والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية.

وشدد غوتيريش على ضرورة الابتعاد عن “الاستقطاب السياسي” الذي لن يؤدي إلا إلى تأخير الانتخابات والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي وتشجع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية الليبية على أن تشترك في العمل وأن تلتزم بشكل لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن على أساس إطار دستوري وقانوني متفق عليه.