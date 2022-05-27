السايح: المفوضية جاهزة لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية

ليبيا – أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية.

السايح وفي كلمة له في الاحتفالية التي أقيمت أمس الخميس بمناسبة ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفقًا لم نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، قال: إن المفوضية تراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تدور حول إجراء الانتخابات في القريب العاجل، وتفضي إلى انتقال سلمي بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب وأن الفيصل هو الاحتكام إلى الشعب.

وأشار إلى أن المفوضية عاكفة على تطوير الإجراءات والأساليب لإجراء الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن نجاح العملية متوقف على مدى توفر الإرادة لدى الأطراف السياسية المتنازعة.

وأكد السايح على أن قرار مجلس المفوضية بإنشاء وحدة دعم المرأة لم يأتِ من فراغ بل كان قرارًا له غاية وأهداف تتمثل في تمكين المرأة الليبية من المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى دوائر صنع القرار.

هذا وحضر الاحتفالية سفراء دول هولندا وفرنسا والممثل المقيم لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد طارق حسين الشطشاط، ورئيس الاتحاد النسائي الليبي فوزية البخبخي، وعدد من المنظمات المعنية بالمرأة على مستوى ليبيا.

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