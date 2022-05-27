غوتيريش: لابد من رسم مسار واضح وتوافقي يُفضي للانتخابات في ليبيا | أخبار ليبيا 24

أحبار ليبيا 24

أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش، إن “رسم مسار واضح وتوافقي يفضي للانتخابات في ليبيا” أصبح الآن ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.

وشدد غوتيريش، في تقريره حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن جلسة مجلس الأمن حول ليبيا الخميس.. على جميع الجهات الفاعلة، أن تمتنع عن اتخاذ “إجراءات انفرادية” من شأنها أن تعمق الانقسامات القائمة.. وتشعل فتيل النزاع، وتهدد التقدم المحرز بشق الأنفس صـوب الاستقرار والوحدة.. الذي تحقق على مدى العامين الماضيين.

وقال الأمين العام أن الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.. يظل ذا أهمية حاسمة في تعزيز بيئة تفضـي إلى المضي قدما بعملية سياسية يقودها الليبيون.. ويمسكون بزمامها بتيسير من الأمم المتحدة.

ودعا غوتيريش، مجلسي النواب والدولة إلى “التحلي بروح التعاون” التي “أبانا عنها” في وقت سابق من العام الحالي.. والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية.

كما شدد غوتيريش على ضرورة الابتعاد عن “الاستقطاب السياسي” الذي لن يؤدي إلا إلى تأخير الانتخابات.. والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي.. وتشجع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية الليبية على أن تشترك في العمل.. وأن تلتزم بشكل لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.. وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن على أساس إطار دستوري وقانوني متفق عليه.