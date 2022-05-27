جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ينفذ 7 مشروعات في طبرق

استعرض فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق 7 مشاريع ينفذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك خلال اجتماع مع المهندس عبدالله حامد مدير مكتب الجهاز في طبرق.

وأوضحت بلدية طبرق، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه المشاريع هي:

* المقر الإداري لفرع هيئة الرقابة الإدارية طبرق.

* المقر الإداري لفرع إدارة القضايا بمدينة طبرق.

* تنفيذ مدرسة 10 فصول بحي الحدائق.

* تنفيذ مدرسة 10 فصول بحي الزهور.

* تنفيذ مدرسة 10 فصول في حي المصفاة.

* تنفيذ مدرسة 10 فصول في حي الأندلس.

* استكمال مدرسة الزهراء 20 فصلًا في حي المختار.

وأشار بيان البلدية، إلى أن هذه المشاريع تنفذ ومنها ما وصل نسب إنجازها إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى مناقشة ما تم من إجراءات بشأن تفعيل عقد قسم الولادة بمركز طبرق الطبي، وتفعيل مقر مدرسة التخطيط الوطني.

حضر الاجتماع مراقب تعليم طبرق فتحي صالح عبدالسلام، ومنصور امداوي عضو المجلس التسييري.

جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

وأنشئ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بموجب القرار رقم (371) الصادر في 7 مايو سنة 1989، الذي أسند إلى الجهاز اختصاصات واسعة بهدف تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمساهمة المباشرة في تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء ليبيا المستهدفة بالتنمية الشاملة وبهدف تنفيذ جملة من المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية لكل ليبيا.

وفي مايو العام 2021، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، نقل تبعية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إلى مجلس الوزراء، وفق قراره رقم 95 لسنة 2021.



رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق خلال اجتماع مع مدير جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية في طبرق، 27 مايو 2022. (المجلس البلدي طبرق)