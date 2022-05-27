عقب تحركات جويلي في طرابلس.. الدبيبة يُشكل جهازا للطيران الإلكتروني

العنوان-طرابلس

شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، “جهاز الطيران الإلكتروني”، يتولى تنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار.

ويأتي ذلك عقب تحركات رصدت أمس الخميس في العاصمة طرابلس لقوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الغربية المقال من قبل الدبيبة.

ونص القرار الذي جاء تحت رقم 452، على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

في حين نص القرار في مادته الرابعة على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، للجهاز. كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.

وأصدر الدبيبة قرار آخر جاء تحت رقم 455 يقضي بتكليف العميد مهندس على مخلوف إبراهيم، مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.

وفي سياق متصل قال موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن إقالة مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الغربية، أسامة جويلي، أدت إلى تغيير تحالفات الكتائب المسلحة في المنطقة الغربية.

وأوضح الموقع أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة بإقالة جويلي؛ جاء بسبب دعمه دخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى طرابلس.

ولفت الموقع الاستخباراتي الفرنسي أن الإقالة أدت إلى تحالف كتائب الزنتان المؤيدة للجيش الوطني بقيادة، المشير خليفة حفتر، مع أسامة جويلي.