كرموس: مبادرة الدبيبة بخصوص الانتخابات وعود زائفة كسابقتها لغرض إطالة أمد البقاء في السلطة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والتي قال إنها مبادرة طرحها بخصوص الانتخابات تأتي ضمن “الوعود الزائفة” كسابقتها لغرض إطالة أمد البقاء في السلطة.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أضاف أن “الدبيبة يتخذ هذه الخطوات نظرًا لاقتراب انتهاء المدة الممنوحة لحكومته وفقًا لخارطة الطريق المعتمدة في جنيف، والتي تنتهي في يونيو المقبل، ويريد التأكيد على أنه متمسك بعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة”.

وأشار إلى أن الدبيبة يعد بإجراء انتخابات برلمانية قريبًا ثم الانتقال إلى انتخابات رئاسية، لكن منطقيًا هل تستطيع حكومة لا تتجاوز حدود سيطرتها العاصمة طرابلس وليس كل العاصمة أن تجري انتخابات شاملة في كل ربوع ليبيا؟، بحسب تساؤلاته.

وأردف كرموس: “حتى إذا أراد الدبيبة إجراء الانتخابات فعليًا فعلى أي أساس ستتم العملية الانتخابية بشقيها الرئاسي والبرلماني إذا كانت السلطة التشريعية المخولة بذلك وهي البرلمان ترفض التعامل مع هذه الحكومة وتعتبرها منتهية الولاية، بل وكلف البرلمان سلطة تنفيذية أخرى؟”.

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