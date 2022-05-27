المنفي يشارك في أعمال القمة الاستثنائية الـ15 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الجمعة في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية الـ 15 لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية ملابو؛ لمناقشة الوضع الإنساني في القارة.

وستعقد، السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في البلدان الإفريقية.

وكان المنفي قد وصل، الخميس، إلى مالابو، للمشاركة في القمتيْن الاستثنائيتيْن لمجلس رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حيث كان في استقباله، رئيس وزراء غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما.

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