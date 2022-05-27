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المنفي يشارك في أعمال القمة الاستثنائية الـ15 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الجمعة في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية الـ 15 لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية ملابو؛ لمناقشة الوضع الإنساني في القارة.

وستعقد، السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في البلدان الإفريقية.

وكان المنفي قد وصل، الخميس، إلى مالابو، للمشاركة في القمتيْن الاستثنائيتيْن لمجلس رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حيث كان في استقباله، رئيس وزراء غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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