عمران: القاعدة الدستورية التي ستكون أساسًا للانتخابات لا بد أن تحوز الشرعية عبر الاحتكام للشعب

ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي نادية عمران إن هناك عدة جبهات مفتوحة الآن ومنها المشاورات التي تقودها البعثة الأممية بين مجلسي النواب والدولة والتى تسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية، وهناك سعي من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة عبر تشكيل لجنة عودة الأمانة للشعب لإعداد أساس انتخابي للانتخابات التشريعية والرئاسية.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أضافت: “طرف ثالث يلوح المجلس الرئاسي بتجميد مجلسي النواب والدولة وإصدار مراسيم بقانون لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية للمضي نحو الانتخابات وسط ضغوطات دولية بالتصعيد”.

وأكدت أنه في ظل هذه التجاذبات فإن هناك حقائق لا يمكن إغفالها وهي: القاعدة الدستورية التي ستكون أساسًا للانتخابات لا بد أن تحوز الشرعية عبر الاحتكام للشعب؛ لأن أي قاعدة ستخرج ستعارضها الأطراف الأخرى.

عمران ختمت تصريحها بالقول: “بأن الحديث عن الانتخابات يقتضي مع وجود أساس دستوري توفر الاشتراطات الأمنية واللوجستية وسيطرة حكومة واحدة على أنحاء التراب الليبي لضمان حصول انتخابات نزيهة وشفافة، أما المجتمع الدولي فهو ما زال منقسمًا إزاء الأزمة الليبية والكل يسعى لفرض حلول تلائم مصالحه، لذا فإن كل ما يحدث الآن هو فقاعات ورفع عتب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية