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أبو هيسة يتابع عمل هيئة النهوض بالصناعة الوطنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة أحمد أبو هيسة سير العمل بهيئة النهوض بالصناعة الوطنية.

والتقى أبو هيسة، خلال زيارته مقر الهيئة، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها؛ لبحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بالقطاع والعمل على تنظيمها وتطويرها، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحفيز الاستثمار، في إطار متابعة سير العمل بالجهات التابعة للوزارة والاطلاع على المشكلات والعقبات التي تواجهها في أداء مهامها.

وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد أطلقت، منتصف العام الماضي، خطة لإعادة إحياء الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد عبر هيكلة المصانع المتوقفة عن الإنتاج وجدولة الديون المتراكمة وحلحلة المشكلات المالية للعاملين بها.

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قناة 218 الليبية

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