بليحق يكشف تفاصيل اجتماع النواب الثلاثاء المقبل بمدينة سرت

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قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. في سرت سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية .

وأوضح بليحق إلى أن الاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت. سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المُقدم من حكومة المرتقبة قبيل البت فيه من مجلس النواب الفترة القريبة المُقبلة، وهو اجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس.

وأضاف أن الاجتماع سيكون بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس. ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة. ( مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي _ هيئة الرقابة الإدارية_ ديوان المُحاسبة_ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط_ هيئة مكافحة الفساد ).

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعا في خطاب رسمي له إلى عقد اجتماع موسع الثلاثاء المقبل. بمقر البرلمان بمدينة سرت، مؤكدًا أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.