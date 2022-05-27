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المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة جالولي السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا.

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة جالولي السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة جالولي السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا.

27 May, 2022

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بوابة افريقيا الاخبارية

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