ليبيا الان المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة جالولي السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا. تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة جالولي السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة جالولي السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا. 27 May, 2022 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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