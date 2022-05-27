



<br /> المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة جالولي السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية





























ليبيا المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة جالولي السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا. 27 May, 2022 رابط مختصر



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