دفاع تصريف الأعمال تبحث مع وفد روسي زائر سبل تعزيز التعاون العسكري

ليبيا – بحث مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال العميد جبريل الشتيوي أمس الأول مع الوفد الروسي الزائر للوزارة سبل تعزيز التعاون العسكري في ظل احترام سيادة البلدين، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة وعدد من الضباط التابعين للمكتب.

اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس بحضور مساعد الملحق العسكري الروسي، أكد أهمية الملحقية العسكرية بالبلدين ودورها في إرساء دعائم العلاقات والتعاون المشترك.

وعقد على هامش اللقاء اجتماعًا بين الجانبين عرضت خلاله العديد من المواضيع التي من شأنها إعادة بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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