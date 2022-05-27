زيت زيتون غريان يواصل تفوقه الدولي ويفوز بفضية إيفو الإيطالية

عاود زيت الزيتون المنتج في غريان تفوقه الدولي بإحراز شركة المشكاة لصاحبها جلال الملوشي على الميدالية الفضية، في مسابقة زيت الزيتون الدولية EVO التي تنتظم في إيطاليا.

ووفقاً للمنصة الإعلامية لبلدية غريان، تهدف هذه المنافسة إلى تعزيز قطاع زيت الزيتون البكر الممتاز من أعلى مستويات الجودة، ويتسابق فيها المنتجون من كافة دول العالم الذين يمكنهم ضمان إمكانية تتبع منتجاتهم وأصلها وجودتها بلجنة تحكيم متميزة، مكونة من محترفين دوليين مشاركين في جلسات التذوق ويحكمون على العينات المقدمة من الصفات الممتازة لزيت الزيتون وتعزيز التميز الزيتي من جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أنه لا يشارك في هذه المنافسة سوى المنتجون القادرون على ضمان إمكانية تتبع منشأ المنتجات المعروضة، وهي أهم منافسة في إيطاليا ضمن أفضل خمس مسابقات دولية مخصصة لمنتجات EVOO زيت الزيتون -حسب ما أورده المكتب الإعلامي للبلدية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفوق يأتي استمراراً لحصد الجوائز الدولية في منافسات جودة زيت الزيتون المنتج في غريان، حيث حصل زيت زيتون غريان مطلع شهر مايو الجاري على الميدالية الذهبية ضمن منافسة تركيا 2022، لاختيار أفضل زيت زيتون بكر في العالم، حيث تقلدت معصرة أبناء عمران الأجنف، الميدالية بعد منافسة قوية شهدت مشاركة 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة واليونان وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

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